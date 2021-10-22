Мишустин: россияне смогут оформить льготную ипотеку на строительство частного дома

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22 октября 2021, 14:58 Источник: Правительство России

Михаил Мишустин, Russian Government/globallook.com

Правительство России продолжает расширять программу льготной ипотеки. Теперь она распространяется и на строительство частных домов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства.

По условиям льготной ипотеки, квартиру у застройщика можно купить по ставке не выше 7% годовых. «Такие условия будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства. Ими сможет воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собственном доме», — сказал на заседании правительства премьер Михаил Мишустин.

Кроме того, в рамках программы «Дальневосточная ипотека» молодые семьи, проживающие в моногородах, смогут приобретать жилье на выгодных условиях не только в новостройках, но и на вторичном рынке.

Летом Правительство РФ существенно расширило правила программы льготной ипотеки для семей с детьми. Увеличен как круг претендентов на неё, так и число ситуаций, в которых она может быть предоставлена.

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