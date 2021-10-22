Киножурнал «Ералаш» заинтересован в объективном расследовании дела режиссера Ильи Белостоцкого

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22 октября 2021, 13:38 Источник: РИА Новости

Камера, Vasilii Smirnov/globallook.com

Пресс-служба детского киножурнала «Ералаш» отреагировала на информацию об аресте своего постановщика Ильи Белостоцкого, который обвиняется в развратных действиях в отношении лица в возрасте от 12 до 14 лет.

Режиссер находится под арестом уже больше года, но сообщения об этом появились только сейчас.

«Довольно продолжительное время Илья работал над сторонними проектами. Мы его давно не видели и данные новости узнали из СМИ»,- сообщили в пресс-службе киножурнала. Там объяснили, что работа в «Ералаше» предполагает разовую проектную занятость и всегда строго контролируется. Съемки организованы максимально безопасно для детей, на всех этапах рядом с ними присутствуют либо родители, либо законные представители.

В «Ералаше» сказали также, что «заинтересованы в объективном расследовании дела».

Илья Белостоцкий работал в киножурнале с середины нулевых. Год назад он пропал из виду. В соцсетях люди, «знакомые с ситуацией», сообщили о тяжелой болезни режиссера. Однако недавно стало известно, что Белостоцкий стал фигурантом дела о педофилии и распространении детской порнографии. Дома у режиссера были найдены фотографии и видео с обнаженными детьми.

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