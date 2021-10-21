Cуд продлил меру пресечения режиссёру «Ералаша» Илье Белостоцкому, обвиняемому по ч. 2 ст. 135 УК РФ

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21 октября 2021, 19:42

фото: pixabay.com

Фигурант уголовного дела о развратных действиях в отношении малолетнего ребенка один из режиссеров «Ералаша» Илья Белостоцкий находится под стражей. Белостоцкий обвиняется по ч. 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста»).

Режиссер «Ералаша» пропал из виду год назад. В соцсетях люди, «знакомые с ситуацией», стали писать сообщения о тяжелой болезни Белостоцкого.

СМИ узнали, что Илья Белостоцкий стал фигурантом дела о педофилии и распространении детской порнографии. Дома у режиссеры были найдены фотографии и видео с обнаженными детьми.

Пресненский райсуд Москвы продлил меру пресечения Илье Белостоцкому. Но так как мера пресечения продлевалась свыше года, следующее решение будет принимать Мосгорсуд, - сообщает Агентство городских новостей «Москва».

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