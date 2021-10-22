Песков заявил, что Кремль не может вмешиваться в решение специалистов о введении ограничений по COVID-19 в Москве

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в пятницу заявил, что решение о введении локдауна в Москве принималось специалистами, вследствие чего Кремль "не может вмешиваться".
Дмитрий Песков, отвечая 22 октября на вопрос журналистов о том, не стоило ли сделать послабления во время локдауна для вакцинированных граждан, подчеркнул, что в данном случае речь идет о решении специалистов. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, в Кремле не уполномочены принимать какие-либо меры.
Песков уточнил, что эксперты пришли к выводу, что для того, чтобы разорвать возникшие эпидемиологические цепочки, необходимы именно такие ограничения, о которых было объявлено ранее.
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