Москва продлит часть санитарных мер для борьбы с COVID-19 после 8 ноября

Аргументы Недели → Общество 13+

21 октября 2021, 13:57 Источник: sobyanin.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Ряд защитных мер против коронавируса в Москве будет действовать после 8 ноября. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра столицы.



«Кроме того, с 8 ноября 2021 года вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек»,- написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.



Он подчеркнул, что организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек также рекомендуется принять аналогичные решения.

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