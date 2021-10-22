В России зарегистрирован новый максимум смертей от коронавируса – 1 064
22 октября 2021, 11:45
На территории России за минувшие сутки был зарегистрирован максимум смертей среди пациентов с коронавирусом нового типа – 1 064. Об этом заявили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа в Москве скончались 79 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге – 67, в Краснодарском крае – 40. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в РФ стали 228 453 человек.
Ранее сегодня сообщилось, что в России зарегистрировали 37 141 случай заражения коронавирусом нового типа.
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