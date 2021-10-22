В России зафиксировали новый максимум случаев заражения COVID-19 за сутки – 37 141

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22 октября 2021, 11:36

тест на COVID-19, Frank Hoermann / SVEN SIMON

За минувшие сутки в России зарегистрировали 37 141 случай заражения коронавирусом нового типа. Данный показатель, согласно последним данным оперштаба, стал максимальным с начала пандемии.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции отметили, что новые случаи заражения за прошедшие 24 часа были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. У 3 397 (9,1%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 8 168 305 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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