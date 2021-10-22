Главврач переславской больницы поделился ощущением безысходности из-за пандемии

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22 октября 2021, 11:07 Источник: Ярновости

Больница, Aleksander Polyakov/globallook.com

Главврач центральной районной больницы Переславля-Залесского Кирилл Харчиков в своих соцсетях обратился к жителям Ярославской области. Он рассказал о ситуации с пандемией и призвал всех прививаться.

«Ребят, крик души! Ощущение полной безысходности», - такими словами начал он свой пост. По словам врача, за девять месяцев через ковидное отделение больницы прошло 1 067 человек, из них умерло 80. Это 7,5 процентов. «Сейчас во многих регионах России идет сильный прирост смертности. Страшно! Просто очень страшно!», - написал он.

Врач привел еще одну цифру: из более чем 1000 человек, попавших в стационар с ковидом, было лишь 20 привитых. И все они выздоровели. «Простые вещи — носите маски, прививайтесь... Лечение для ковидных больных бесплатно, его покрывает ОМС, но никаких резервов не хватит, и тариф ОМС никогда не покроет нашу всеобщую расхлябанность, неверие в свою науку, в свою страну, неверие друг другу и самим себе», - написал Харчиков.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко обратился к медикам страны с просьбой откровенно и без прикрас говорить с гражданами о ковиде. По мнению Проценко, ситуация в настоящий момент если не критическая, то близка к этому.

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