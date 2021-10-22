Аналитики сообщили, что увольнения на испытательном сроке в 24% случаев происходят по желанию работника
22 октября 2021, 10:45
Аналитики провели исследование и выяснили, что увольняться во время испытательного срока приходилось почти каждому третьему гражданину РФ. Чаще это происходит по воле сотрудника, а не работодателя.
Согласно данным опроса, каждому четвертому россиянину (24%) приходилось по своей воле прекращать работу в период испытательного срока. Такие решения чаще всего принимались из-за несоответствия реальных условий труда и обещаний, которые давались на собеседовании.
Как сообщает RT, 7% респондентов признались, что в период испытательного срока им приходилось увольняться по воле нанимателя.
У 61% граждан РФ не было необходимости расторгать трудовой договор почти сразу после оформления, а еще 7% опрошенных ни разу не устраивались на работу с необходимостью прохождения испытательного срока.
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