Аналитики сообщили, что увольнения на испытательном сроке в 24% случаев происходят по желанию работника

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22 октября 2021, 10:45

трудовая книжка, ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Аналитики провели исследование и выяснили, что увольняться во время испытательного срока приходилось почти каждому третьему гражданину РФ. Чаще это происходит по воле сотрудника, а не работодателя.

Согласно данным опроса, каждому четвертому россиянину (24%) приходилось по своей воле прекращать работу в период испытательного срока. Такие решения чаще всего принимались из-за несоответствия реальных условий труда и обещаний, которые давались на собеседовании.

Как сообщает RT, 7% респондентов признались, что в период испытательного срока им приходилось увольняться по воле нанимателя.

У 61% граждан РФ не было необходимости расторгать трудовой договор почти сразу после оформления, а еще 7% опрошенных ни разу не устраивались на работу с необходимостью прохождения испытательного срока.

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