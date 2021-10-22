Производители колбас уведомили торговые сети о повышении цен на свою продукцию

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22 октября 2021, 09:41 Источник: "Известия"

pixabay.com

Крупнейшие российские производители колбас и сосисок уведомили торговые сети о росте цен на свою продукцию. По их оценкам, повышение может составить до 20%.

В пятницу стало известно, что более десяти компаний, в том числе «Клинский», «Мираторг», «Дымов» «Останкино» предупредили торговые сети о повышении цен. Произойдет это уже в ближайшие дни. По словам производителей колбасной продукции, на этот шаг они идут вынужденно — из-за роста стоимости сырья. Так, говядина подорожала на 11%, куриное мясо — на 13%, свинина — на 29%. Значительно выросли в цене также упаковка, моющие средства и яичный меланж.

Торговые сети в свою очередь сообщили, что пока лишь рассматривают вопрос повышения цен и готовы пойти на такую меру лишь частично.

В сентябре Министерство сельского хозяйства России объявляло о достижении договоренностей с производителями о поддержании цен на стабильном уровне. Однако затормозить рост цен на продукты не удается.

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