Правительству не удаётся затормозить рост цен на продовольствие

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13 октября 2021, 10:44

Оптовые цены на продовольственные товары в России пошли вверх. Производители практически всех видов продукции предупредили профильные ведомства о росте стоимости товаров.



В сентябре Министерство сельского хозяйства России объявляло о достижении договорённостей с производителями о поддержании цен на стабильном уровне. Но покупатели уже заметили подорожание курятины, мяса, молока. Многие предприятия по производству и переработке молока становятся убыточными и остановили свою деятельность. Сложная конъюнктура на международном рынке спровоцировала рост цен на сахар. Количество производителей данного продукта ежегодно снижается, что создаёт риски появления дефицита.



Соглашения ведомств с производителями носят исключительно временный характер. Производителям выгоднее продать свой товар за рубеж, чем реализовать его внутри страны. А ограничительные меры частично введены только в отношении производителей пшеницы. Остальные компании самостоятельно выбирают рынки сбыта.





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