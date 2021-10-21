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Путин: Потери от пандемии коронавирусной инфекции выше потерь от Первой мировой войны

, 18:33 Источник: РИА Новости

Путин: Потери от пандемии коронавирусной инфекции выше потерь от Первой мировой войны
В. Путин, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что потери от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 превосходят потери от Первой мировой войны.

115 тысяч медиков заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 и скончались от последствий коронавируса с января 2020 года по май 2021 года. Эти данные привел генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Глава ВОЗ сообщил, что в докладе организации содержится призыв усилить защиту врачей от COVID-19.

Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что пандемия COVID-19 показала, что только государства являются структурообразующей единицей мира.

"Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала, что структурообразующей единицей мирового устройства является только государство", - сказал глава российского государства.

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