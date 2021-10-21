ВОЗ: Более 100 тысяч медиков скончались от коронавируса за период пандемии COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

21 октября 2021, 18:09

фото: pixabay.com

Более 100 тысяч медиков заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 и скончались от последствий коронавируса с января 2020 года по май 2021 года. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус уточнил - могли умереть 115 тысяч медработников. Генсек ВОЗ заявил, что организация и ее партнеры опубликовали совместный доклад, в котором в том числе содержится призыв усилить защиту врачей от COVID-19.

Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул важность, чтобы медицинские работники были вакцинированы в приоритетном порядке.

"Аргументам недели" рассказали об уходе из жизни прекрасного стоматолога из Рязани Натальи Владимировны Максимовой. Доктору, доценту кафедры хирургической стоматологии и челюстно – лицевой хирургии с курсом ЛОР-болезней Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова , к.м.н. Наталье Максимовой было всего лишь 40 лет.

Наталья Владимировна была хорошим врачом стоматологом - хирургом, пародонтологом. Доктор скончалась от последствий коронавируса.

В Петербурге за две недели умерли три известных врача, - сообщает "Комсомольская правда – Петербург". Олег и Лина Хоровские были в разводе, но сохранили добрые отношения. Сначала умер от ковида он. Потом его бывшая супруга. Их

36-летняя дочь Дарья умерла последней, не выдержав ухода родителей. Лина Хоровская, профессор кафедры клинической лабораторной диагностики ПСПбГМУ имени Павлова, отец — Олег Хоровский, владелец стоматологической клиники, ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии университета.

У мужчины остались еще дети от второго брака.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости