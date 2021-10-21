В Воронеже работники кладбищ работают на пределе возможностей из-за роста смертей на фоне COVID-19

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21 октября 2021, 16:53 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Воронеже администрация и работники кладбищ работают на пределе возможностей из-за роста смертей на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В правительстве Воронежской области в четверг, 21 октября, рассказали, что ситуация с коронавирусной инфекцией нового типа в регионе оценивается как очень сложная.

По количеству выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией область занимает третье место в Центральном федеральном округе и седьмое - в России.

Всего с начала пандемии ковида в Воронежской области умерли 6618 пациентов с подтвержденным COVID-19. По количеству смертей пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в ЦФО после Москвы и Подмосковья.

Администрация городских кладбищ Воронежа работает на пределе кадровых и организационно-технических возможностей. Власти города привели данные по Воронежу, без учета районов области: до 2021 года в месяц на кладбищах города появлялось в среднем 700 захоронений, в январе 2021 года - более 900, в феврале - около 800, в марте - более 900. С июля 2021 года - свыше 1 000. В октябре только за первые 5 дней месяца — 282.

По данным оперштаба на 21 октября, в России обновлен новый максимум смертей за сутки от последствий коронавируса - 1 036.

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