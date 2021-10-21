В России за сутки выявили более 36,3 тысячи случаев заражения коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

21 октября 2021, 11:58

медик, фото: Lantyukhov Sergey/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество заболевших коронавирусом нового типа в России составило 8 131 164. Темп прироста по стране достиг 0,45%.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 36 339 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3230 (8,9%) без клинических проявлений»,- пояснили в ведомстве в четверг, 21 октября.

В России обновлен новый максимум смертей от коронавируса - 1 036. При этом за минувшие сутки полностью выздоровели 25 895 человек.

Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Москве – 7897, Санкт-Петербурге – 3280, Московской области – 2318, Самарской области – 937 и Нижегородской области – 737.

Ранее эпидемиолог Камиль Хафизов сообщил, что в России выявлены единичные случаи нового варианта коронавирусной инфекции «дельта» AY.4.2.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости