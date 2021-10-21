Мэр Сочи: город примет в ноябрьские праздники около 100 тысяч туристов

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21 октября 2021, 16:50

Сочи, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Мэр Сочи Алексей Копайгородский ожидает, что курорт примет во время ноябрьских выходных более 100 тысяч туристов. Это сопоставимо с летним сезоном.

«По нашим расчетам, единовременная загрузка курортной сферы города превысит 120 тысяч человек, - написал он в своем телеграм-канале. - Только аэропорт Сочи в эти дни примет свыше 100 тысяч человек. Еще 20 тысяч приедет железнодорожным транспортом. Эти цифры сопоставимы с показателями активного летнего сезона. Рекордно высокие показатели бронирования отмечаем на предстоящий зимний сезон. За исполнением карантинных мер во всех районах города проследят комиссии в составе сотрудников Роспотребназора, администрации и полиции».

Мэр отметил также, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября вход в рестораны, кафе и другие досуговые учреждения Сочи и других курортных городов региона будет возможен только при наличии QR-кода. Также в эти дни отменены массовые, спортивные и культурные мероприятия.

Введение нерабочих дней, связанное с пандемией, вызвало у россиян всплеск интереса к путешествиям: существенно выросло бронирование как зарубежных, так и внутрироссийских туров.

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