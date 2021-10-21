РЖД не стали отменять дополнительные поезда на праздники

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21 октября 2021, 14:55 Источник: РИА Новости

Поезд, Maksim Konstantinov/globallook.com

Несмотря на введенные в связи с распространением коронавируса ограничения Российские железные дороги не стали отменять дополнительные поезда, которые были назначены на ноябрьские праздники.

Всего на период 3-7 ноября введено 170 дополнительных поездов. Как сообщается на сайте РЖД, они будут ходить по самым востребованным маршрутам, в том числе из Москвы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самару и Саранск; из Санкт-Петербурга в Москву, Нижний Новгород и Киров.

В компании сообщили, что отменять поезда из-за вводимых ограничений на фоне ситуации с коронавирусом не планируют. Больше того - при необходимости в составы уже назначенных поездов будут включаться дополнительные вагоны.

В среду, 20 октября, вице-премьер Татьяна Голикова призвала ужесточить санитарно-эпидемиологические меры на всех видах транспорта, в том числе, железнодорожном.

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