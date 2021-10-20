Голикова призвала к ужесточению противоэпидемических мер на всех видах транспорта

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20 октября 2021, 15:30 Источник: ТАСС

вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в среду, 20 октября, что регионам страны и компаниям-перевозчикам следует ужесточить противоэпидемические меры на всех видах транспорта из-за пандемии COVID-19.

Татьяна Голикова уточнила, что санитарно-эпидемиологические меры должны быть ужесточены на всех видах транспорта, в частности, на авиационном, железнодорожном, водном и автомобильном.

Вице-премьер Российской Федерации попросила руководителей компаний-перевозчиков и глав регионов не только организовать такую работу, но также обеспечить соответствующий контроль.

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