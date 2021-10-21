Депутаты Госдумы предложили бесплатно тестировать россиян на ковид

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21 октября 2021, 14:24 Источник: Коммерсантъ

Тестирование на ковид, Maksim Konstantinov/globallook.com

Депутаты Госдумы Алексей Куринный и Сергей Казанков обратились с письмом к Татьяне Голиковой. В нем они предлагают обеспечить жителям всех регионов возможность бесплатно проходить ПЦР-тесты на ковид.

По мнению депутатов, одной из причин неконтролируемого роста заражений стала неспособность системы здравоохранения прерывать цепочку распространения вируса. Во многих регионах нет возможности массового тестирования людей при первых признаках ОРВИ. Между тем, многие из них больны именно ковидом. Эти люди посещают поликлиники, ходят на работу и в общественные места — все это способствует стремительному распространению болезни.

Регулярное тестирование населения могло бы решить эту проблему. Но «такая возможность есть лишь у небольшого числа наиболее обеспеченных регионов»,- пишут авторы письма. Они предлагают вице-премьеру Татьяне Голиковой «рассмотреть возможность существенного расширения проведения тестирования граждан за счет федерального бюджета». Это помогло бы среди прочего сократить расходы государства на лечение заболевших.

Между тем, в Москве, где бесплатное тестирование стало возможным, а в некоторых учреждениях и обязательным, нашлось немало противников такой меры. Например, родители школы №1788 обратились в несколько инстанций с требованием отменить в образовательном учреждении обязательное ПЦР- тестирование.

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