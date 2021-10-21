В России уже более тысячи человек вшили себе под кожу чипы

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21 октября 2021, 13:05 Источник: Новая газета

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Некоторые россияне для считывания информации вшивают себе под кожу маленькие устройства. Гаджет-импланты упрощают людям жизнь и помогают работать. При этом с точки зрения закона эти технологии находятся «в серой зоне».



Слепой программист из Владивостока Евгений Некрасов вживил себе в руку несколько маленьких имплантов. Пара его мини-устройств сейчас работают как холодное хранилище паролей и ключи от домофона. Раньше у него был еще платежный чип, но его пришлось удалить.



В детстве Евгений из любопытства подобрал неразорвавшийся со времен войны снаряд. После этого у него практически отсутствует зрение (осталось только светоощущение), нет обоняния, частично снижен слух из-за отсутствия барабанных перепонок, потеряна правая кисть по лучезапястный сустав включительно, сильно повреждена левая.



Несмотря на это, ему удалось поступить в университет, и в настоящее время он уже сам читает для студентов лекции и знает множество языков программирования. Уже шесть лет Евгений занимается коммерческой разработкой, пять из них — DevOps-инженерией.



«Мои исследования в университете были направлены на создание доступных интерфейсов для лиц с инвалидностью по зрению и не только. Фокусировался на них, поскольку это касается меня самого. Защитил диплом по этой тематике: «Создание прототипа программной системы по разработке доступных web-интерфейсов для лиц с инвалидностью по зрению»,- рассказал программист.



Его программа выводит визуальное представление того, как человек взаимодействует с тем, что создал разработчик.



«Моя программа на это опирается. Но как она работает — не видно, только слышно, надо это понимать и представлять. Я как раз и сделал визуализацию того, как работает человек с нарушением зрения», - уточнил специалист.



На его правой руке — специальный браслет, который считывает импульсы, когда он пытается пошевелить отсутствующей кистью. С помощью специальной программы и этого девайса Евгений может, к примеру, перелистывать слайды или управлять данными на мониторе.



В 2019 году незрячий программист вживил себе первый имплант.



«У меня в руке сейчас две метки. В них есть небольшой объем памяти, которую я использую как холодное хранилище паролей. Так, чисто для проверки и интереса, потому что эту метку можно и зашифровать. Плюс она имеет свой уникальный номер, который позволяет использовать ее как электронные ключи: например, от домофона (этот вариант метки работает на частоте 125 кГц) или, например, как карточку в отеле (там есть общая система, в которую записывается номер и ему выставляется time-to-live)»,- рассказал Евгений.



Кроме того, в конце прошлого года он вживил себе имплант банковской карты (5 см длиной и 1 см шириной) и рассчитывался в магазинах движением руки:



«Если бы я видел, то рассказал бы, как люди реагировали. Был момент: зашел в столовую ДВФУ, рассчитываюсь. Кассир спрашивает, где у меня карта. Говорю, в руке «зашита». «Да, — удивляется, — действительно? Не потеряете?»



Позже имплант пришлось извлечь в связи с тем, что лопнула его оболочка.



По мнению Евгения и его коллег, такие технологии могут стать новым видом цифровой экономики, обеспечить инвалидам социализацию и интеграцию в общество.



Инженер и системный архитектор Владислав Зайцев рассказал, что в его планах поработать над интерфейсом «человек — компьютер»:



«Были в Америке ученые, которые реабилитировали слепых, помещая матрицу электродов на язык. На нее подавался сигнал с кабеля, и через какое-то время они начинали не просто ощущать на языке пощипывание, а видеть. Мозгу-то без разницы, откуда брать сигнал, он может переучиться. Это будет, конечно, не полноценная замена зрению, но довольно неплохая реабилитация, ведь матрица 16х16 пикселей уже позволяет видеть темную колонну или человека перед тобой. Это серьезный шаг вперед, если человек вообще не видит».



Известно, что чипирование у определенной категории людей вызывает ужас. Они воспринимают его, как «метку зверя».



«Есть такое мнение, — соглашается Зайцев. — Но мы с командой разработчиков подошли к делу ответственно и сходили в церковь в Новосибирске. Спросили у батюшки, объяснили ему всю суть и спросили, насколько это можно принять за «метку зверя». В Откровении Иоанна Богослова есть строки о том, что положено будет каждому начертание числа зверя и что нельзя будет без этого ни продавать, ни покупать и так далее. Он на нас посмотрел и ответил, что у этого есть абсолютно точное определение: это такая штука, которая будет имплантироваться каждому, без согласия, и без нее нормальную жизнь в обществе вести нельзя. Вот когда так будет, сказал он, тогда и приходите поговорить насчет «метки зверя». А пока идите отсюда мальчики, у нас служба. Несмотря на это, на каком-то радио меня попыталась побить православная женщина, которая на всю студию закричала, что я в сговоре с сатаной и приближаю Судный день…».



Вживляют чипы, как правило, под местной анестезией. Стоимость стеклянного — 1,5–2 тысячи рублей, «карточки» — 2–3 тысячи. И еще тысяч пять обойдется установка. Но возьмется за это не каждый хирург. Дело в том, что оборудование не сертифицировано. В то же время в России уже давно существуют и абсолютно легальные рынки имплантов – косметические и медицинские.





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