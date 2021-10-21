В Санкт-Петербурге ведут проверку после угрозы открыть стрельбу в гимназии

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21 октября 2021, 11:44 Источник: РИА Новости

полиция, фото: сайт МВД РФ

СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах сообщили, что полицейские Санкт-Петербурга проводят проверку в связи с угрозами устроить стрельбу в гимназии. В последнее время подобные случаи участились в городах России.

«Ведется проверка после поступления в полицию информации об анонимных угрозах устроить стрельбу в одной из гимназий Петербурга»,- пояснил собеседник.

Он уточил, что неизвестный угрожал устроить стрельбу в четверг в гимназии в центре города.

Напомним, что 18 октября шестиклассник стащил охотничий карабин у отца и пришел с ним в школу мстить однокласснице. Подросток выстрелил два раза в потолок и стену, чтобы доказать серьезность своих намерений. В результате происшествия пострадал один ребенок.

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