Арбитражный суд Москвы запретил продажу 61 модели смартфонов Samsung в РФ

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21 октября 2021, 10:59 Источник: РИА Новости

смартфон, фото: pixels.com

Арбитражный суд Москвы запретил корейской компании Samsung Electronics и ее российской «дочке» ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и хранение 61 модели смартфонов Samsung. Об этом говорится в опубликованной резолютивной части дополнительного решения суда по иску швейцарской Sqwin SA.

Sqwin SA потребовала запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay, поскольку он нарушает ее права на изобретение «Система электронных платежей», охраняемое российским патентом. В июле суд запретил ответчикам ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics применение продукции, включающей в себя Samsung Рау. При этом конкретные модели смартфонов в судебном акте не приводились. Тогда Sqwin SA подала ходатайство, в котором указала, что судом не полностью рассмотрены уточненные требования.

19 октября Арбитражный суд Москвы вынес дополнительное решение, в котором указан запрещенный перечень моделей, «предназначенных для использования платежного сервиса Samsung Рау, при функционировании (эксплуатации) которых в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ». Среди мобильных устройств новейшие модели Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold. Суд удовлетворил требования истца и согласился, что действия ответчика нарушают его права на изобретение. Решение первой инстанции обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.

Напомним, что автор изобретения - Виктор Гульченко. Он проживает в Швейцарии, а патентом обладает швейцарская компания Sqwin SA. Датой регистрации прав указано 23 апреля 2019 года. При этом дата начала отсчета действия патента - 2 декабря 2013 года.

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