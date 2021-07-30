Сервис электронных платежей Samsung pay оказался под угрозой запрета

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30 июля 2021, 13:09 Турана Гулиева,

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Как сообщает РИА Новости, платежная система Samsung pay оказалась под угрозой запрета. А причиной тому стал спор вокруг прав на использование технологией.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской компании "Сквин СА" к ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics Co., Ltd.

Разбирательство началось из-за патента, на который подали заявку в 2013 году.

Оказывается Samsung Pay применял технологии, а права на них владеет другая компания "Сквин СА". Суд запретил фирме ими пользоваться однако у компании Samsung есть 30 дней, чтобы обжаловать приговор. К тому же эксперты уверены, что Samsung может купить лицензию на использование технологий и тем самым выиграть суд.

Напомним, автор изобретения — Виктор Гульченко. Он проживает в Швейцарии, а патентом обладает швейцарская компания "Сквин СА". Датой регистрации прав указано 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета действия патента — 2 декабря 2013 года.

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