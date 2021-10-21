Тишковец сообщил о штормовом ветре в Москве 22 октября

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21 октября 2021, 09:55 Источник: РИА Новости

Москва, фото:Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей и гостей столиц о штормовом ветре в пятницу, 22 октября. По его словам, Центральная Россия окажется под влиянием холодного атмосферного фронта.

«Его прохождение вызовет очень сильный ветер, его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, а в середине дня, около 15 часов в Москве может достигнуть до 21 метров в секунду», - пояснил эксперт.

Тишковец уточнил, что для Москвы порывы сильнее 15 метров в секунду - это штормовой ветер. Метеоролог добавил, что за счет построек может быть эффект аэродинамической трубы, и ветер может быть сильнее прогнозируемого. Поэтому он не исключает падения рекламных щитов и деревьев.

Ранее специалисты центра «Фобос» заявили, что погодные условия на европейской территории России в ближайшие дни будут меняться с «калейдоскопической скоростью».

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