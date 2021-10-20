Центр погоды «Фобос» предупредил россиян о переменчивой погоде на этой неделе

Специалисты центра "Фобос" в среду, 20 октября, заявили, что погодные условия на европейской территории Российской Федерации в ближайшие дни будут меняться с "калейдоскопической скоростью".
В среду на западе РФ небольшие осадки перейдут в дожди, местами сохранятся снегопады. В четверг почти всю Европейскую территорию России охватит шторм. По словам синоптиков, усиление ветра связано с потеплением.
К концу рабочей недели в центральных регионах страны температура превысит десять градусов тепла, а на юге – плюс 20 градусов. Зимняя погода останется лишь на побережье Северного Ледовитого океана.
Подобные перепады погодных условий будут сопровождаться колебаниями атмосферного давления. По мере потепления оно будет существенно падать.
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