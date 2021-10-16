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Метеоролог Макарова сообщила о первом снеге в Московском регионе 19 октября

, 08:24 Источник: ТАСС

Метеоролог Макарова сообщила о первом снеге в Московском регионе 19 октября
снег, фото: pixels.com

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что 19 октября в Московском регионе ожидается снег. По ее словам, осадки сохранятся до конца дня.

«Уже есть вероятность, что выпадет мокрый снег при положительной температуре, а при отрицательной температуре - снег. Это, конечно, небольшие осадки. Речь о снегопадах не идет», - пояснила она.

Метеоролог уточнила, что снег, скорее всего, выпадет в утренние часы и ночью во вторник, поскольку ночная температура будет отрицательной. Согласно прогнозу, столбики термометров опустятся до минус двух - минус четырех градусов с 19 октября по 21 октября.

«Повышение температуры предварительно ожидается в четверг. Днем будет тепло и хорошо», - добавила Макарова.

Отмечается, что в субботу и воскресенье днем в Москве будет от +8 до +10 градусов, в понедельник – от +6 до +8 градусов, в среду – от +1 до +6 градусов, в четверг – от +9 до +14 градусов.

Ранее сообщалось, что 19 октября в районы Центральной России придет первый снег.

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