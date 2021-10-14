Метеоролог Тишковец предупредил о первом снеге в Центральной России 19 октября

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14 октября 2021, 16:59

снег, фото: pixels.com

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что 19 октября в районы Центральной России придет первый снег. Ожидается ощутимое похолодание, поскольку произойдет полярное вторжение в тыловой части североатлантического циклона.

«Ночью столбики термометров понизятся и будут колебаться около нулевой отметки, днем уже не выше +3…+8. При таком пограничном состоянии воздуха в отдельных районах Центральной России вперемешку с дождем кое-где не исключается и вероятность выпадения первого небольшого мокрого снега», - пояснил он.

Метеоролог уточнил, что «белые мухи» будут таять в воздухе и носить символический, скоротечный характер. Тишковец добавил, что формирования снежного покрова не произойдёт.

Согласно прогнозу синоптика, в ночь на 20 октября ожидаются устойчивые заморозки, поэтому выпавшая накануне «небесная влага» может подмерзнуть, образуя гололёд. Однако, по его словам, не стоит расценивать данное явление как наступление метеорологической зимы, которое произойдет почти по климатическому графику в начале второй декады ноября.

«В любом случае это первый звоночек от грядущей белозубой зимы, которая будет русской – снежной и умеренно холодной», - резюмировал эксперт.

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