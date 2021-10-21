Рейтер: решение о применении «Спутника V» ЕС сможет принять только в 2022 году

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21 октября 2021, 10:11 Источник: РИА Новости

"Спутник V", Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Регулятор Евросоюза сможет принять решение о применении российской вакцины «Спутник V» не раньше первого квартала следующего года, пишет агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.

Как уже сообщалось, Всемирная организация здравоохранения 20 октября подтвердила, что предварительная оценка российской вакцины против ковида «Спутник V» входит в финальную стадию. Предполагается, что ВОЗ одобрит ее в ближайшие два месяца. Лишь после этого в ЕС смогут рассмотреть вопрос о ее применении в европейских странах.

«Решение Европейского агентства лекарственных средств (EMA) до конца текущего года совершенно невозможно»,- приводит агентство Рейтер слова источника. Скорее всего оно будет принято в первом квартале 2022 года, при условии, что все необходимые данные будут получены до конца ноября.

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