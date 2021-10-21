Superjob: больше половины россиян поддерживают введение нерабочих дней

Аргументы Недели → Общество 13+

21 октября 2021, 09:36 Источник: Superjob

COVID, Maksim Konstantinov/globallook.com

56% россиян поддерживают введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Это показал опрос портала Superjob, в котором приняли участие представители работающего населения и 500 компаний.

Сторонники локдауна считают, что такие меры помогут снизить распространение инфекции. Противники высказывают мнение, что они никак не повлияют на ситуацию с заболеваемостью ковидом.

В городах-миллионниках больше всего сторонников решения правительства в Краснодаре (63%), Омске (62%), и Волгограде (60%). Меньше всего их оказалось среди жителей Екатеринбурга (44%), Челябинска и Уфы (по 43%).

Работодатели отнеслись к инициативе введения нерабочих дней прохладнее. Ее одобряет лишь каждый шестой. По мнению опрошенных, государство не обеспечивает компании гарантированными выплатами, чтобы они не теряли доход и не несли затраты на заработную плату. Особенно тяжело приходится среднему и малому бизнесу.

Среди компаний, которые поддерживают локдаун, большинство составляют учреждения здравоохранения и образования.

Напомним, вчера президент Путин подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября. Решение связано с ускоренным распространением коронавирусной инфекции.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости