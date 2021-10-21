42-летняя москвичка намеренно заразила детей и супруга коронавирусом и умерла из-за осложнений

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21 октября 2021, 08:59 Источник: Facebook

медик, фото: pixels.com

Москвичка намеренно заразила новой коронавирусной инфекцией свою семью, в том числе двух несовершеннолетних дочек. Соответствующую информацию рассказал врач Павел Бранд.

Бранд опубликовал в Facebook переписку со своим товарищем, у которого умерла одноклассница Анастасия. 42-летняя женщина прочитала в Интернете, что заражение коронавирусом от человека, который болеет в легкой форме, позволит без осложнений перенести инфекцию. Она пришла в гости к заболевшей подруге с двумя дочками, а после COVID-19 получила вся ее семья.

В итоге 9-летняя дочка попала в реанимацию. Женщина говорила, что не простит себя, если с ребенком что-то случится. При этом сама Анастасия испытывала проблемы с дыханием, но долгое время не обращалась к врачу. Впоследствии москвичка скончалась в больнице.

Младшую дочь Анастасии перевели из реанимации, муж и ее второй ребенок перенесли коронавирус в легкой форме.

Медик, разместивший историю, призывает людей «фильтровать информацию», которую они видят в Сети. Также Бранд рекомендует вакцинироваться тем, кто еще не успел.

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