Метеоролог Вильфанд сообщил о потеплении до 15 градусов в Московском регионе в четверг

Аргументы Недели → Общество 13+

21 октября 2021, 07:59 Источник: ТАСС

осень, фото: pixels.com

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает жителей Московского региона в четверг, 21 октября. Несмотря на пасмурное и дождливое утро, воздух прогреется до 15 градусов.

«Днем плюс 13, плюс 14 градусов. Кстати говоря, в пятницу даже до плюс 15 градусов в Московской области, в ночь в пятницу - 9-11 градусов тепла, это примерно на 8-9 градусов выше многолетних значений», - пояснил он.

Метеоролог уточнил, что резкое потепление в столичном регионе связано с приходом циклона «средиземноморского происхождения», который несет теплый воздух с юга и на периферии которого будет находится Москва. Вильфанд добавил, что с приходом циклона связаны ветер и дождь с мокрым снегом. Однако эксперт призвал не бояться снега, поскольку никакого снежного покрова не образуется, снежинки будут таять.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о мокром снеге с дождем до утра четверга.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости