Синоптик Тишковец предупредил москвичей о мокром снеге с дождем до утра четверга

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в среду в Москве пошел снег, который постепенно будет переходить в мокрый снег, а затем в дождь. Осадки продолжатся и завтра.
Согласно последней информации метеоролога, основные осадки выпадут до утра четверга, 21 октября. Евгений Тишковец уточнил, что в столице России ожидается кратковременное ухудшение видимости до трех километров. Водителей просят быть максимально внимательными и не совершать резких маневров.
Порывы ветра сегодня вечером будут достигать 12-17 метров в секунду.
Предполагается, что до утра 21 октября в общей сложности в Москве выпадет около 9 миллиметров осадков при месячной норме 59 миллиметров.
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