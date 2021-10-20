Синоптик Тишковец предупредил москвичей о мокром снеге с дождем до утра четверга

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20 октября 2021, 18:58 Источник: РИА "Новости"

снег в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в среду в Москве пошел снег, который постепенно будет переходить в мокрый снег, а затем в дождь. Осадки продолжатся и завтра.

Согласно последней информации метеоролога, основные осадки выпадут до утра четверга, 21 октября. Евгений Тишковец уточнил, что в столице России ожидается кратковременное ухудшение видимости до трех километров. Водителей просят быть максимально внимательными и не совершать резких маневров.

Порывы ветра сегодня вечером будут достигать 12-17 метров в секунду.

Предполагается, что до утра 21 октября в общей сложности в Москве выпадет около 9 миллиметров осадков при месячной норме 59 миллиметров.

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