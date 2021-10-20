Минобороны передало региональным больницам сжиженный кислород для лечения зараженных COVID-19

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20 октября 2021, 22:00 Источник: РИА "Новости"

больничная палата, Fabian Strauch/dpa

Министерство обороны РФ по поручению президента страны Владимира Путина передало регионам из воинских частей более 280 тонн сжиженного кислорода для больниц, где лечат зараженных COVID-19 пациентов.

В Минобороны отметили, что в связи с обострением эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции на территории страны министр обороны Сергей Шойгу поставил командующим войсками военных округов задачу оказать оперативную помощь субъектам Российской Федерации в выделении сжиженного кислорода для региональных больниц.

К настоящему моменту в медучреждения четырнадцати субъектов РФ из воинских частей передали 240,8 тонны сжиженного кислорода. Завтра сжиженный кислород будет также передан Республике Башкортостан, Волгоградской, Кировской, Смоленской, Тверской, Ульяновской, а также Московской областям.

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