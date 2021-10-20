С 25 октября в Крыму ограничат групповые экскурсии

С понедельника, 25 октября, в Крыму запрещаются групповые экскурсии с участием более десяти человек. Данное решение было принято властями республики из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19.
Кроме того, с 25 октября и до особого распоряжения будет запрещено заполнять зал во время культурных мероприятий более чем на 50% от общего количества посадочных мест. Ограничения будут касаться посещения театров, цирков, кинотеатров и концертных организаций.
Ранее сегодня сообщалось, что в Крыму с грядущего понедельника вводятся обязательные QR-коды для заселения в отели и санатории. Они будут необходимы также для посещения баров, кафе и ресторанов.
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