В Крыму с 25 октября вводят обязательные QR-коды для заселения в отели и санатории

Аргументы Недели → Общество 13+

20 октября 2021, 19:39 Источник: сайт правительства Республики Крым

глава Крыма Сергей Аксенов, Kremlin Pool/Global Look Press

Вечером в среду, 20 октября, стало известно, что власти Крыма ввели обязательные QR-коды для заселения в отели и санатории. Они также будут необходимы для посещения баров, кафе и ресторанов.

Соответствующие поправки внесены в указ главы республики Сергея Аксенова о повышенной готовности.

Кроме того, с понедельника, 25 октября, и до особого распоряжения жители Крыма, которые старше 65 лет, не должны будут покидать места проживания (пребывания). Исключение составляют случаи, когда существует прямая угроза жизни или здоровью людей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости