В Крыму с 25 октября вводят обязательные QR-коды для заселения в отели и санатории

Вечером в среду, 20 октября, стало известно, что власти Крыма ввели обязательные QR-коды для заселения в отели и санатории. Они также будут необходимы для посещения баров, кафе и ресторанов.
Соответствующие поправки внесены в указ главы республики Сергея Аксенова о повышенной готовности.
Кроме того, с понедельника, 25 октября, и до особого распоряжения жители Крыма, которые старше 65 лет, не должны будут покидать места проживания (пребывания). Исключение составляют случаи, когда существует прямая угроза жизни или здоровью людей.
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