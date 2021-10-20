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В Крыму с 25 октября вводят обязательные QR-коды для заселения в отели и санатории

, 19:39 Источник: сайт правительства Республики Крым

В Крыму с 25 октября вводят обязательные QR-коды для заселения в отели и санатории
глава Крыма Сергей Аксенов, Kremlin Pool/Global Look Press

Вечером в среду, 20 октября, стало известно, что власти Крыма ввели обязательные QR-коды для заселения в отели и санатории. Они  также будут необходимы для посещения баров, кафе и ресторанов.

Соответствующие поправки внесены в указ главы республики Сергея Аксенова о повышенной готовности.

Кроме того, с понедельника, 25 октября, и до особого распоряжения жители Крыма, которые старше 65 лет, не должны будут покидать места проживания (пребывания). Исключение составляют случаи, когда существует прямая угроза жизни или здоровью людей.

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