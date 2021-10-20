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Корреспондент «АН» побывала в «красной зоне», дважды переболев коронавирусом

, 20:41

Корреспондент «АН» побывала в «красной зоне», дважды переболев коронавирусом
Фото: Елена Головань, Аргументы недели

Врачи борются за жизни пациентов, ежеминутно рискуя здоровьем - своим и близких людей. Корреспондент «Аргументов недели», дважды переболев коронавирусом, осмелилась посетить ковид-отделение одной из больниц.

По словам медиков, в отделение все чаще попадают пациенты помоложе. Совсем недавно, несмотря на старания врачей, коронавирус унёс жизнь 41-летнего мужчины. Он был без прививки.

«Мы пытаемся что-то сделать, но порой усилия тщетны. Если процесс поражения лёгких прогрессирует, мы бессильны. Необратимо нарушается газообмен в лёгких. И порой до слёз жалко пациентов, - рассказал врач-реаниматолог Алексей Кутняк. - Вот позавчера умер молодой мужчина, отец троих детей. И вроде бы даже в какой-то момент пошло улучшение, но потом состояние резко ухудшилось – процент поражения лёгких был очень большой. Коронавирус – страшное заболевание».

Люди упорно игнорируют вакцинацию, а заболев, зачастую начинают лечиться то травками, то противовирусными препаратами, о которых узнали из рекламы, то антибиотиками.

Подробности читайте на нашем сайте в материале «Репортаж из «красной зоны»: корреспондент «АН» побывала в логове врага»

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