Корреспондент «АН» побывала в «красной зоне», дважды переболев коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

20 октября 2021, 20:41

Фото: Елена Головань, Аргументы недели

Врачи борются за жизни пациентов, ежеминутно рискуя здоровьем - своим и близких людей. Корреспондент «Аргументов недели», дважды переболев коронавирусом, осмелилась посетить ковид-отделение одной из больниц.



По словам медиков, в отделение все чаще попадают пациенты помоложе. Совсем недавно, несмотря на старания врачей, коронавирус унёс жизнь 41-летнего мужчины. Он был без прививки.



«Мы пытаемся что-то сделать, но порой усилия тщетны. Если процесс поражения лёгких прогрессирует, мы бессильны. Необратимо нарушается газообмен в лёгких. И порой до слёз жалко пациентов, - рассказал врач-реаниматолог Алексей Кутняк. - Вот позавчера умер молодой мужчина, отец троих детей. И вроде бы даже в какой-то момент пошло улучшение, но потом состояние резко ухудшилось – процент поражения лёгких был очень большой. Коронавирус – страшное заболевание».



Люди упорно игнорируют вакцинацию, а заболев, зачастую начинают лечиться то травками, то противовирусными препаратами, о которых узнали из рекламы, то антибиотиками.



Подробности читайте на нашем сайте в материале «Репортаж из «красной зоны»: корреспондент «АН» побывала в логове врага»





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