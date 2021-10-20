В Минздраве заявили о необходимости отказа от массовых мероприятий

В среду, 20 октября, стало известно, что Минздрав Российской Федерации направил подведомственным организациям письмо о необходимости отказа от проведения массовых мероприятий. Об этом сообщили журналисты.
Согласно последней информации, Министерство здравоохранения РФ заявило о необходимости отмены очных массовых мероприятий в связи с увеличением количества случаев заражения коронавирусом нового типа на территории страны.
Ранее сегодня сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в стране с 30 октября по 7 ноября. Гражданам выплатят зарплату за вышеуказанный период.
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