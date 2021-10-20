В Воронежской области с начала пандемии скончались шестеро детей с COVID-19

В Воронежской области с начала пандемии коронавируса скончались шестеро детей в возрасте от восьми месяцев до шестнадцати лет с подтвержденной инфекцией. Об этом заявили в правительстве региона.
Согласно последней информации, с начала пандемии COVID-19 в Воронежской области зарегистрировали 145 984 случая заражения коронавирусом нового типа, выздоровели 117 042 пациента, скончались 6 568 человек. По числу летальных исходов данный регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Подмосковья.
К настоящему моменту Департамент здравоохранения Воронежской области подтвердил смерть шестерых детей, которые были заражены COVID-19.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.