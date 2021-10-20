В Воронежской области с начала пандемии скончались шестеро детей с COVID-19

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20 октября 2021, 19:07 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Воронежской области с начала пандемии коронавируса скончались шестеро детей в возрасте от восьми месяцев до шестнадцати лет с подтвержденной инфекцией. Об этом заявили в правительстве региона.

Согласно последней информации, с начала пандемии COVID-19 в Воронежской области зарегистрировали 145 984 случая заражения коронавирусом нового типа, выздоровели 117 042 пациента, скончались 6 568 человек. По числу летальных исходов данный регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Подмосковья.

К настоящему моменту Департамент здравоохранения Воронежской области подтвердил смерть шестерых детей, которые были заражены COVID-19.

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