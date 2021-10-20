Как увеличить свою зарплату на 13%: поможет налоговый вычет за приобретение лекарств

Аргументы Недели → Общество 13+

20 октября 2021, 17:46

Налоговое законодательство РФ даёт возможность вернуть часть средств, потраченных на приобретение лекарственных препаратов. В период пандемии коронавируса, когда дорогостоящие лекарства россиянам зачастую приходится приобретать за свой счёт, получение этого вычета становится весьма актуальным.



Право на получение вычета из средств, потраченных на лекарства, сегодня имеют исключительно работающие граждане (плательщики НДФЛ). Поэтому, например, неработающим гражданам или пенсионерам подавать заявление на вычет нет смысла. Однако шанс вернуть деньги всё же есть, если вычет будет затребован родственниками человека, которому приобретался препарат. Отметим, что к родственникам в данном случае относятся родители, дети в возрасте до 18 лет и супруги. Получить вычет, к примеру, за бабушку или дедушку нельзя. Также вычет возможно получить и в том случае, если в платёжном документе указан не налогоплательщик, а третье лицо, но при этом у него есть доверенность (не обязательно нотариально заверенная).



Вернуть вычет можно двумя способами, которые зависят от момента подачи в налоговую инспекцию соответствующего заявления. Если оно подаётся до конца календарного года, в котором покупались лекарства, будет возможным некоторое время получать увеличенную на 13% (размер НДФЛ) заработную плату – до тех пор, пока таким путём не будет перечислена вся сумма положенного вычета. Если заявление подано в следующем году, то возвращать деньги будет уже налоговая инспекция. Отметим, что претендовать на вычет можно в течение трёх лет после покупки.



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