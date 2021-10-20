Причиной нервных тиков у подростков может стать ТикТок

Аргументы Недели → Общество 13+

20 октября 2021, 17:02 Источник: Wall Street Joural

Просмотры роликов в популярной у детей и подростков сети TикТок могут стать причиной развития нервного тика. К такому выводу приходят врачи разных стран, пишет Wall Street Joural.

Как сообщает издание, в последнее время увеличилось число обращений к неврологам подростков, у которых наблюдаются такие симптомы, как тики и неконтролируемо выкрикиваемые слова. Чаще всего их наблюдают у девушек. Так, например, в Техасском детском госпитале раньше наблюдали 1−2 подобных случая в год, а с марта 2020 уже примерно 60. Такую тенденцию отмечают не только американские врачи, но и медики Канады, Австралии, Великобритании.

Врачи видят причину роста нервных расстройств у детей в чрезмерном увлечении соцсетями. Зависимость от них приводит к повышенной тревожности и депрессиям. Пандемия усугубляет этот процесс.

О том, что увлечение соцсетями может нанести вред здоровью ребенка, «Аргументы недели» уже рассказывали. Так, в Воронеже девятилетняя тиктокерша едва не погибла, имитируя для ролика пирсинг на языке. Пытаясь записать ролик, она проглотила 12 магнитных шариков.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости