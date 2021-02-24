В Воронеже девочка во время съемок для TikTok проглотила 12 магнитных шариков

Девятилетняя девочка во время съемок ролика для TikTok проглотила 12 магнитных шариков. Врачи смогли спасти юную пациентку, сообщил в среду, 24 февраля, департамент здравоохранения региона.
Подчеркивается, что девятилетняя жительница Воронежа едва не погибла – имитируя для ролика пирсинг на языке, она проглотила магнитные шарики. Инородные предметы вызвали прободение кишечника.
Ребенок поступил в больницу в тяжелом состоянии 31 января. Девочка жаловалась на боли в животе и многократную рвоту. В рамках контрольной рентгенограммы брюшной полости специалисты визуализировали 12 магнитных шариков в различных отделах ЖКТ. Для спасения пациентки детские хирурги провели сложную полостную операцию, в ходе которой извлекли посторонние предметы, ушили разрывы в кишечнике, а также провели санацию и дренирование брюшной полости.
В настоящий момент девочка чувствует себя хорошо. Скоро ее выпишут из медучреждения.
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