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В Воронеже девочка во время съемок для TikTok проглотила 12 магнитных шариков

, 17:58 Источник: Департамент здравоохранения Воронежской области

В Воронеже девочка во время съемок для TikTok проглотила 12 магнитных шариков
инструменты для операции, pixabay.com

Девятилетняя девочка во время съемок ролика для TikTok проглотила 12 магнитных шариков. Врачи смогли спасти юную пациентку, сообщил в среду, 24 февраля, департамент здравоохранения региона.

Подчеркивается, что девятилетняя жительница Воронежа едва не погибла – имитируя для ролика пирсинг на языке, она проглотила магнитные шарики. Инородные предметы вызвали прободение кишечника.

Ребенок поступил в больницу в тяжелом состоянии 31 января. Девочка жаловалась на боли в животе и многократную рвоту. В рамках контрольной рентгенограммы брюшной полости специалисты визуализировали 12 магнитных шариков в различных отделах ЖКТ. Для спасения пациентки детские хирурги провели сложную полостную операцию, в ходе которой извлекли посторонние предметы, ушили разрывы в кишечнике, а также провели санацию и дренирование брюшной полости.

В настоящий момент девочка чувствует себя хорошо. Скоро ее выпишут из медучреждения.

ЕТ

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