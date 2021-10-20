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В Нью-Йорке введут обязательную вакцинацию от коронавируса для всех городских служащих

, 15:42 Источник: The Wall Street Journal

В Нью-Йорке введут обязательную вакцинацию от коронавируса для всех городских служащих
Нью-Йорк, pixabay.com

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио намерен обязать всех муниципальных служащих города сделать прививки против коронавируса нового типа. Предполагается, что данная мера вступит в силу с сегодняшнего дня.

Распоряжение коснется 46 тысяч городских служащих, которые не прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции и могли вместо этого регулярно предоставлять свежие результаты ПЦР-тестов. Билл де Блазио намерен отменить вышеуказанную альтернативу.

Первую прививку работникам городских служб будет предложено сделать до 29 октября. В противном случае они могут готовиться к увольнению.

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