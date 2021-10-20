Сайт 19FortyFive о «Посейдоне»: «Это оружие пугает, потому что оно может быть нацелено на города США в любой точке побережья»

Российский ядерный подводный беспилотник «Посейдон» пугает, потому что он может быть нацелен на города Соединенных Штатов в любой точке побережья. Об этом говорится в материале, размещенном в американском сегменте интернета.
Портал 19FortyFive подготовил публикацию о самых опасных российских вооружениях. В число них попал «Посейдон».
Сайт отметил, что данный аппарат оборудован ядерной энергоустановкой. Она обеспечивает большую дальность действия «Посейдона».
Также ресурс указал на то, что беспилотник оснащен ядерной боеголовкой.
«Это оружие пугает, потому что оно может быть нацелено на города США в любой точке побережья», — добавляет 19FortyFive.
Как сообщалось ранее в среду, портал Popular Mechanics написал, что Россия может оспорить военное преимущество Вашингтона с помощью атомных подлодок и гиперзвуковых ракет.
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