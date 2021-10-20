Аргументы Недели Общество 13+

Машиностроители Татарстана выступают против введения нерабочих дней

, 15:20 Источник: ТАСС

Машиностроители Татарстана выступают против введения нерабочих дней
КамАЗ, MIT Russia/globallookpress.com

Представители машиностоительной отрасли Татарстана намерены подготовить официальное обращение к властям с случае объявления локдауна, связанного с коронавирусом.

Об этом заявил председатель правления Mашиностроительного кластера республики Сергей Майоров. «Мы крайне против локдауна. Нельзя останавливать экономику. Надо ходить на работу, есть вакцинированные. Люди не будут работать, не будут получать доходы. Они же за свой счет будут сидеть дома, никто же им за это не заплатит. Предприятиям не заплатят за произведенную продукцию, потому что ее никто не произведет. Страна от этого потеряет свой валовой продукт. Это вредно для экономики", - сказал он.

По оценке Майорова, предприятия Татарстана производят продукции на 2,5 трлн рублей в год. Достаточно поделить эту сумму на количество дней в году, чтобы понять, какие потери понесет производство за каждый день локдауна.

Сегодня президен Путин объявил дни с 30 по 7 ноября нерабочими в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

КС

В мире

Депутат Госдумы Швыткин назвал власти Украины «собачкой на поводке Соединенных Штатов»

Депутат Госдумы Швыткин назвал власти Украины «собачкой на поводке Соединенных Штатов»

Юрий Швыткин, являющийся заместителем главы комитета Госдумы РФ по обороне, назвал власти Украины «собачкой на поводке Соединенных Штатов». Такое заявление прозвучало в ходе разговора депутата со СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Политика

Политика

Политика

Политика

Здоровье

Шоу-бизнес