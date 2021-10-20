Машиностроители Татарстана выступают против введения нерабочих дней

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20 октября 2021, 15:20 Источник: ТАСС

КамАЗ, MIT Russia/globallookpress.com

Представители машиностоительной отрасли Татарстана намерены подготовить официальное обращение к властям с случае объявления локдауна, связанного с коронавирусом.

Об этом заявил председатель правления Mашиностроительного кластера республики Сергей Майоров. «Мы крайне против локдауна. Нельзя останавливать экономику. Надо ходить на работу, есть вакцинированные. Люди не будут работать, не будут получать доходы. Они же за свой счет будут сидеть дома, никто же им за это не заплатит. Предприятиям не заплатят за произведенную продукцию, потому что ее никто не произведет. Страна от этого потеряет свой валовой продукт. Это вредно для экономики", - сказал он.

По оценке Майорова, предприятия Татарстана производят продукции на 2,5 трлн рублей в год. Достаточно поделить эту сумму на количество дней в году, чтобы понять, какие потери понесет производство за каждый день локдауна.

Сегодня президен Путин объявил дни с 30 по 7 ноября нерабочими в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

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