Лев Симба из Челябинска улетает в Африку

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20 октября 2021, 13:50 Анна Семенова

Симба будет счастлив в Африке. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Уже есть билеты на 26 октября.

После долгих мытарств удалось организовать перелет для льва Симбы и леопарда Евы, подопечных известного зоозащитника Карена Даллакяна. Уже известна точная дата – 26 октября. Звери полетят спецбортом. Их встретят в центре спасения дикой природы Kilimanjaro Animal C.R.E.W. И такое событие произойдет впервые.

Знаменательного события животные и обе стороны, отправляющая и принимающая, ждали полгода. Пандемия внесла свои коррективы. Но сейчас все готово: Симбу и Еву ждут безопасные и удобные вольеры для долгого перелета. Сопровождать питомцев будет Карен Даллакян. В Танзании он обменяется опытом с коллегами и поможет своим «деткам» адаптироваться к новым условиям.

Сообщается, что помощь в организации поездки оказали представители РМК и основатель туристической компании So.Travel и сообщества зоозащитников «Друзья моего сердца» Юлия Агаева.

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