Генпрокуратура проверит факты жестокого обращения с львенком Симбой

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7 июля 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Фонда защиты диких животных и птиц «Спаси меня»

Расследованием дела львенка Симбы, которого спас челябинский зоозащитник Карен Даллакян, займется Генпрокуратура РФ совместно с МВД России.

Напомним, такое поручение дал надзорному органу Владимир Путин после беседы с зоозащитниками. Карен Даллакян рассказал президенту историю львенка Симбы. Животное пострадало от «черных фотографов». Львенок перенес несколько операций, сегодня он живет в реабилитационном центре защиты диких животных и птиц фонда «Спаси меня», основанным Кареном Даллакяном.

Зоозащитник обратился к Владимиру Путину с просьбой уделить особое внимание деятельности фотографов, которые используют животных для заработка на пляжах.

«Президент выполнил обещание, теперь мы очень рассчитываем на справедливое решение надзорных органов, — сказал Карен Даллакян. — Суровое наказание для виновников может стать отправной точкой для изменения ситуации к лучшему и формирования понимания того, что подобные преступления влекут за собой серьезные последствия».