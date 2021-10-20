Разбазаривание Родины, или Нужно ли отдавать русскую землю в аренду

Аргументы Недели → Общество 13+

20 октября 2021, 13:19

Правительство собирается передать Узбекистану миллион гектаров сельхозугодий в долгосрочную аренду. Большинство граждан, судя по комментариям, против. «Может получиться как с Аляской», – раздаются возмущённые голоса. «А сколько миллионов узбеков приедет осваивать эти земли?» – нагнетают другие патриоты. Хотя никаких подписанных договорённостей ещё нет, народ знает, что если заранее не начать возмущаться, то потом будет поздно.



Узбекская сторона сообщила, что планирует взять в аренду 35 тыс. га, а в перспективе, когда наладятся механизмы сотрудничества, то и миллион гектаров потянуть могут. Замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин добавил, что 23 российских региона заинтересованы в таком проекте. Но ни один из этих субъектов не назван, за последующие три недели не появилось никаких подробностей.



Миллион гектаров – это больше всех сельхозугодий Московской области, а тут непонятно даже, хотят ли узбеки «единый» кусок где-нибудь в Сибири или он будет собран лоскутами по всей стране. Цена за гектар в будущей суперсделке тоже нигде не всплывала.



Со стороны может показаться, что народ разволновался на пустом месте, если бы не историческая память. Россия за 30 лет не единожды отдавала крупные куски своей территории в аренду. И всегда общество получало готовую сделку постфактум, никакой дискуссии экспертов в её преддверии не звучало. В мае 1991 г. подписано соглашение между СССР и КНР о советско-китайской государственной границе, ратифицировал которое уже российский Верховный совет в 1992-м. В результате до конца 1990-х Россия отдала Китаю около 600 островов на реках Амур и Уссури, а также 10 кв. км сухопутной территории. Ещё полторы тысячи гектаров земли в Приморье Россия потеряла при демаркации границы в ноябре 1995 года.



А 10 лет спустя в рамках «разворота на Восток» китайцам отдали в аренду 115 тыс. га земли в Забайкальском крае на 49 лет. Писали, что реальная площадь отданных угодий превышает 2 млн гектаров. Отдали по 250 рублей за гектар в год, а один только лес, который китайцы пилят на арендованных территориях, в разы дороже. Плюс они могут добывать полезные ископаемые: газ, нефть, алмазы.



Подробности читайте в свежем номере «Аргументов недели».





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости