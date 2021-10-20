Дерипаска высказался по поводу обысков в США

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20 октября 2021, 13:41

Олег Дерипаска, Igor Russak/globallook.com

Российский бизнесмен, миллиардер Олег Дерипаска в своем телеграм-канале резко высказался по поводу обысков в домах, связанных с его родственниками. Обыски прошли вчера в Вашингтоне и Нью-Йорке.

По некоторым версиям, они связаны с «русским следом» в американских выборах 2016 года, когда победу одержал Дональд Трамп. Бизнесмен позволил себе резкие высказывания и даже нецензурную брань, комментируя происшедшее.

Он высказал удивление по поводу «запредельной тупости американского истеблишмента, продолжающего с упорством раскручивать байку о колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016 году». По его мнению, американским властям удобно кормить свой электорат, воспитанный на голливудских фильмах об ужасных русских, «всякой брехней». Но скоро придется остановиться.

«В угоду мракобесам из американского ВПК и паре-тройке чокнутых аналитиков (по чьей вине... долг США достиг астрономических размеров) шоу абсурда продолжается, - написал Дерипаска. - Хочется спросить: (много ли) денег Путина нашли вчера в этих заброшенных домах? Удалось ли подкрепиться прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки, (присвоенных) в лучших традициях большевистских швондеров во время обыска?»

Вчера телеканал ABC News сообщил, что никаких обвинений против Дерипаски не выдвигалось.

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