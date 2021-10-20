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Как остановить бегство людей из Сибири и Дальнего Востока

, 12:21

Как остановить бегство людей из Сибири и Дальнего Востока

Из большей части России – Сибирского и Дальневосточного федеральных округов – население продолжает стекаться в меньшую часть, европейскую. Отрапортовали, что за последние пять лет удалось сократить ежегодный отток дальневосточников вдвое – до 14, 8 тыс. человек. В то же время ежегодный отток сибиряков, наоборот, вдвое вырос (причём не за пять лет, а за год) и составил 114 тыс. человек. Учитывая крайне невысокую численность жителей СФО и ДФО (17 млн и 8, 1 млн человек соответственно), нетрудно прикинуть, когда на этих территориях практически не останется наших соотечественников. По историческим меркам – очень скоро. Если, конечно, не принять срочные меры. В основе мер, считают учёные, должна лежать продуманная система расселения.

В 2019 году утвердили «Стратегию пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года». Она опирается только на минерально-сырьевые центры, региональные столицы и сложившиеся вокруг них агломерации. Прочие населённые пункты, если следовать стратегии, за редким исключением перестают быть населёнными. Безусловно, агломерация – это одна из важнейших тенденций урбанизации и развития производительных сил, но чрезмерное стягивание жителей в неё – катастрофа. В результате разрушается опорный каркас.

Наивно думать, что дело ограничится переездом людей в региональные столицы и агломерации. Отток населения из Сибири и с Дальнего Востока не прекратится. Например, Новосибирск – это «трамплин» для дальневосточников: они перебираются туда, осматриваются, и только треть остаётся в этом городе. Треть уезжает в Тюмень, на Урал и в Краснодарский край, и ещё треть – в Москву, Санкт-Петербург и Калининград. Как тут не вспомнить советский опыт, когда рост населения Москвы находился под контролем государства.

Поэтому вместо строительства новых городов в Сибири нужно развивать существующие. Едва ли кто-то думает, что в Сибирь завезут миллион человек по комсомольскому набору. Требуются экономические стимулы. Бизнес идёт туда, где ему хорошо, а не туда, куда ему указывают. Классический пример – американский городок Гринвилл. Когда-то он был центром текстильного бизнеса, но со временем пришёл в упадок, потому что производство перенесли в Азию. Однако муниципалитет нашёл правильный подход – и в город пришёл BMW, а затем пришли Volvo и Geely. На маленький город с населением 65 тысяч человек – три экономических гиганта!

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