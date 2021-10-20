Криминалист СКР Сазонов: искоренить маньяков невозможно

Аргументы Недели → Общество 13+

20 октября 2021, 11:55 Источник: РИА Новости

Автомобиль СКР, Zamir Usmanov/globallook.com

Маньяки бывают разных видов и искоренить их невозможно. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель руководителя ГУ криминалистики Следственного комитета России Анатолий Сазонов.

У экспертов-криминалистов имеется своего рода классификация серийных убийц, сообщил Сазонов. Среди них есть так называемые «миссионеры». Эти люди считают себя санитарами природы, а убийство «недостойных» - своей миссией.

Другая разновидность - «мстители». Когда-то они столкнулись с негативной ситуацией в жизни и потом мстят за пережитую травму определенной категории людей. К таким можно отнести бывшего ангарского милиционера Михаила Попкова. Из мести к жене, которую он заподозрил в измене, маньяк убил более полусотни женщин.

Недавно «Аргументы недели» рассказали о серийных убийцах, которые не пойманы по сей день.

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